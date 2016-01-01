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Video / Gündem / 15 Temmuz anısına 15 Temmuz Türküsü
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Gündem 05 Temmuz 2017 - 14:46
Sanatçı Umut Mürare, 15 Temmuz'da yaşananların bir harmanı olan türküyü, "Türkülerin çoğu yaşanan hadiseleri, hüznü, sevinci, kederi anlatır. 15 Temmuz sürecinde yaşananları da aynı hissiyatla, türküyle anlatmak istedim." dedi.