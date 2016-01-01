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Video / Güncel / 15,5 milyon avroluk ultra lüks yat mavi sularda
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Güncel 26 Ağustos 2017 - 09:38
Başaran Yatırım Holding şirketlerinden CMB Yachts Tersanesi'nde yapılan ve ABD'li bir finansör tarafından satın alınan Liquid Sky isimli ultra lüks yat, Antalya'da denize indirildi.