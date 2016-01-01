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Video / Gündem / 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
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Gündem 12 Haziran 2017 - 16:48
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk kampında yaşadıkları insanlık dışı muamele ve baskıya dayanamayarak kaçan 4 terörist, Hakkari'de güvenlik güçlerine teslim oldu.