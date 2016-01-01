Son Dakika!
- ABD'de Trump'a yeni dava- 23:08
- "İrfandan yoksun bir kültürle hiçbir yere varamayız"- 22:43
- Ege Denizi'ndeki depremde bir kişi öldü- 22:33
- BM'den Yemen'e yardım çağrısı- 22:22
- ABD'nin bütçe açığı mayısta arttı- 21:54
- Fas'tan Katar'a gıda malzemesi yardımı- 21:45
- Bingöl'de terör operasyonu: 1 şehit- 21:38
- Uşak merkezli 6 ildeki FETÖ operasyonunda 5 tutuklama- 21:32
- Trump'ın uygulamasına bir darbe daha- 21:22
- Bakanlar Kurulu sonrası bedelli askerlik açıklaması- 19:33
Gündem 12 Haziran 2017 - 16:48
- Türk Kızılayı dünyanın önde gelen kuruluşlarından...
- PKK'lıların korkulu rüyası: 'Fatihler'
- Cep telefonuyla ilgilenirken yolcusunu ezdi
- Boğazda yunusların dansı
- PKK'nın düştüğü zor durum teröristin ifadesine...
- Darbe Üssünde O Gece: Müslim Macit
- Yeni HSK göreve başladı
- Hacer'ül Esved'in dört parçasını taşıyan cami
- Askere robot yardımcı
- "Durduğunuz kabahat hepinize uğurlar olsun"
- "Çalışanlarımızın kazanılmış hakkına halel gelmesine...
- "Doğuda yatırım yapmak çok ciddi avantajlar...
- Irak'ın Erbil kenti havadan görüntülendi
- Mahalleliyi istek parçalar ile sahura kaldırıyorlar...
- Arda Turan milli takımı bıraktığını açıkladı
- "Kurt Kapanı-5" operasyonu
- Sınır hattında Rus ve Suriye bayrakları yerini...
- Sınır hattında Rus ve Suriye bayrakları yerini...
- Katar'a karşı başlatılan yaptırımları doğru...
- Darbe üssünde o gece: Mehmet Fatih Çavur
- Şırnak'ta düşen askeri helikopterin enkazı...
- Bir terör örgütüne verilen silah tüm insanlığa karşı...
- 'Kutsal Emanetler'in 500 yıllık sergisi
- Şırnak'ta çok sayıda silah ele geçirildi
- Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş, BJK armasının...
- Paralel çeteyi hukuk içinde tamamen tasfiye ediyoruz
- Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş'tan 'kıdem tazminatı'...
- Liselilerden enkaz altındakileri 'hayata bağlayacak'...
- Yeniden yapılandırma için 8,5 milyon başvuru aldık
- Selimiye Camisi ramazana hazır