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Video / Dünya / 3 Filistinliyi öldüren İsrail polisi Mescid-i Aksa'yı kapattı
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Dünya 14 Temmuz 2017 - 09:38
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da silahlı saldırı girişiminde bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürdü, Mescid-i Aksa'yı kapattı. Mescid-i Aksa'da bugün cuma namazı kılınmayacak.