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Video / Gündem / Abdülmetin Balkanlıoğlu hocadan mesaj var
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Gündem 16 Mart 2018 - 23:51
Bugün sabah saatlerinde İstanbul’dan kalkan uçakla Belçika’ya hareket eden Metin Balkanlıoğlu Hocaefendi’nin 12 saati aşkın bir süredir Brüksel Havalimanı’ndaki küçük bir polis odasında tutuluyor.