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Video / Gündem / Adalet yürek ister ve adalet sorumluluk ister
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Gündem 08 Ağustos 2017 - 18:10
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "Adalet duygusal değildir, adalet hissi değildir. Adalet yürek ister ve adalet sorumluluk ister. İşte biz bununla bu yoldayız." dedi.