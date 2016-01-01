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Video / Gündem / Adana'da DEAŞ'ın hücre yapılanması deşifre edildi
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Gündem 05 Temmuz 2017 - 14:18
Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan, örgütün sözde "Adana emiri" ve 14 yaşındaki Endonezyalı kızın da aralarında yer aldığı 12 zanlı adliyeye sevk edildi.