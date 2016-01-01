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Video / Kültür Sanat / Adıyaman'da bulunan 1600 yıllık mozaik koruma altında
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Kültür Sanat 20 Haziran 2017 - 11:08
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bulunan, milattan sonra 4. yüzyıla ait olduğu belirtilen mozaik yapı koruma altına alındı.