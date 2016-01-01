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Video / Gündem / Afrin'de bombalı saldırı, çok sayıda ölü var
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Gündem 19 Mart 2018 - 11:35
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Afrin ilçe merkezindeki patlama yaşandı... Çok sayıda ölü var...