AK Parti eveti vatandaşın dilinden anlattı

Son Dakika!
- Kıytırık pankart mı bizi yolumuzdan döndürecek- 16:52
- Avrupa'yı uyarıyorum- 14:30
- Güçlü Türkiye, Batı'yı tedirgin ediyor- 12:42
- Batı medyası halk oylaması sürecini doğru yansıtmıyor- 12:35
- Teröristlerin barınak ve sığınakları imha edildi- 12:31
- İş gücüne katılım oranı arttı- 12:27
- Zorluklara rağmen Türkiye turizmdeki gücünü koruyor- 12:21
- FETÖ para aklamak için dernek kurmuş- 12:15
- DBP Eş Genel Başkanı Yüksek'e 8 yıl 9 ay hapis cezası- 11:58
- Yerli baz istasyonundan ilk 'alo'- 11:45
Gündem 28 Mart 2017 - 14:13
- PKK'dan kaçan terörist yaşadıklarını anlattı
- Erdoğan'dan hayır standına ziyaret
- Avrupa ülkeleri Türkiye'deki bir seçimde ilk defa...
- Sen benim şakağıma o pankartta silahı dayasan ne...
- Tır arıza yaptı, gemi karaya oturdu
- Haçlı ittifakı kendini eninde sonunda gösterdi
- Türk bayrağını otobüs camından indirme anı...
- Çikolata, Şekerleme ve Pasta Festivali başladı
- Partim beni aday yaparsa o zaman beraber yürürüz
- Biz vatandaşlarımızı nerede olursa olsunlar yalnız...
- DEAŞ kontrolündeki Havice'den kaçışlar sürüyor
- YPG ile iş birliği yapılmasını Türkiye olarak kabul...
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu zat başka bir ülkede mi...
- 1. Orman Oyunları Olimpiyatı düzenlendi
- Westminster köprüsü yeniden hizmete açıldı
- Hollanda polisinin yaraladığı Türk, vatanında...
- Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na 'Dersim' mesajı...
- Başbakan Yıldırım, Şerife Boz ile sohbet etti
- Sizin için tatlı bir rüya olan günler geride kaldı
- Londra'da terör saldırısı
- Balkanlar'ın en büyük camisi yükseliyor
- Türkiye itilecek kakılacak bir ülke değildir
- PKK bir gün Avrupalı siyasetçilere de zarar verir
- Fitne odaklarına karşı çok uyanık olmalıyız
- Isparta Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı
- Sistemi bir yeri kapatmak için değil, ülkenin önünü...
- ''Türkiye'yi istedikleri gibi idare edebilecekleri...
- "Avrupa kıtasını çok kötü bir gelecek bekliyor''...
- İstiklal marşı duyulunca hayat durdu
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan stat müjdesi