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Video / Yaşam / Akrobasi uçuşlarına kadın pilot damga vurdu
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Yaşam 04 Temmuz 2017 - 10:45
Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi'nin düzenlediği etkinliğe katılan 25 pilottan ülkenin ilk kadın sivil akrobası pilotu Semin Öztürk'ün gösterisi izleyenlerden alkış aldı.