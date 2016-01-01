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Dini 31 Mart 2017 - 10:14
Alemi İslam inşirahı unuttu, bütün göğüsler daraldığı için, bunaldığı için inşirahtan uzaklaştık