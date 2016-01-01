Almanya'da 'Teröre Karşı Birlik' yürüyüşü düzenlendi

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- 'Türkiye dünyaya insanlık dersi veriyor'- 07:25
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Gündem 16 Ocak 2017 - 12:02
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- Muradiye Şelalesi büyüleyici görüntüsüyle hayran...
- Bangladeş'te büyük Müslüman buluşması: Bishwa...
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şampiyon sporculara tebrik...
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- "Gümrüklerde 2,6 milyar liralık kaçakçılık...
- "Türkiye dünyaya insanlık dersi veriyor"
- Bütçe açığı, 2016 başlangıç hedefimizin altında...
- Dünyanın en büyük sarayı: Yasak Şehir
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: İş asıl sahibine gidecek
- Yarıyıl tatilinde telafi eğitimi koymuyoruz
- Ortaokul öğrencisinden görme engelliler için şapka...
- Atık kağıtları heykele dönüştürüyor
- Merkez'in spekülatif yaklaşıma müdahale gücü var
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- Engelli semazenler engel tanımıyor
- DEAŞ'a ait 177 hedef imha edildi
- O kürsü yıkmak için oraya konmadı
- Lodos 17 metrelik gemiyi parçaladı
- 15 Temmuz şehidinin nöbetini kardeşi devraldı
- Hayırseverlerin yardımı kara lastikli çocukları...
- ÖSO'nun El Bab ilçe merkezine doğru ilerleyişi devam...
- Hakkari'de bölücü terör örgütüne ait mühimmat ele...