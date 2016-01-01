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Video / Dünya / Almanya'nın Duisburg kentinde polis şiddeti anı güvenlik kamerasına yansıdı
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Dünya 01 Temmuz 2017 - 13:13
Duisburg Nord Sivil Toplum Kuruluşları üyeleri, kentte geçen pazar günü bir Türk aileye şiddet uyguladığı öne sürülen polis memurlarının görevden alınması talep etti.