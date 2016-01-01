Arakanlı Müslümanların zorlu kaçış yolu

Son Dakika!
- 5 teröristin cesedine ulaşıldı- 12:06
- Dünya kupasına gitmek artık bizim elimizde- 23:39
- BM'den flaş Arakan çağrısı! Müdahale geliyor- 20:33
- İsrail, Filistinlilerin tarım arazisini Yahudi Fonu'na tahsis etti- 18:20
- Benzin ve motorine zam- 18:09
- Bayram tatilinde trafik kazaları 122 can aldı- 17:37
- TİKA yetkililerinin Myanmar'a girişine izin verildi- 17:33
- 4 bin 900 öğretmenin özür grubu ataması yapıldı - 16:04
- Bakan Çelik AB dışişleri bakanları toplantısına katılacak- 13:52
- 8 terörist etkisiz hale getirildi- 12:56
Gündem 06 Eylül 2017 - 10:29
- Şaşmaz'ın oteldeki son anları güvenlik...
- Arakan'daki Katliamı durdurun çağrısı
- TİKA'nın gönüllü elçileri Tanzanya'da tadilat...
- Kültepe'den 70 yıldır tarih fışkırıyor
- Hacı adaylarının Hira heyecanı
- Oğlak yakalama yarışması
- 15,5 milyon avroluk ultra lüks yat mavi sularda
- Kutsal topraklarda hacı adaylarına sınırsız hizmet
- Türk Kızılayı bayramda 2 milyon yoksula ulaşacak
- Darbe üssünde o gece: Mustafa Azimetli
- TİKA'nın gönüllü elçileri Tunus’ta okul tadilat...
- Türkiye'nin etrafı dinamitlenmektedir
- Diyarbakır'da terör operasyonu
- Vietnam ile ilişkileri her alanda geliştirme...
- Yıldırım'dan Singapur'da tarihi camiye ziyaret
- TİKA gönüllüleri Etiyopya'da
- İstanbul Beykoz'da hortum
- Başbakan Yıldırım: Her türlü tecrübemizi Singapur...
- Türkiye kimsenin parmak sallayarak hizaya getireceği...
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'daki Türklere...
- FETÖ'nün firari iş adamlarının ABD'deki iş yerleri...
- Terör örgütü PKK/PYD'den sivillere saldırı
- Her şeyden önemlisi, farkındalık ve hazır olmak
- Aranan FETÖ sanığı Antalya'da yakalandı
- Dilimizi kısırlaştıran bu çürümeye artık 'dur' deme...
- Uluslararası Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası...
- Kurban Bayramı tatili 10 güne çıkarıldı
- Mehmetçik'ten teröristlere 'Eren Bülbül' yazılı...
- Piknikçilerin davetsiz misafiri yavru bozayı
- Hükümetin memur maaşları için teklifi belli oldu