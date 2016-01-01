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Video / Spor / Arda Turan milli takımı bıraktığını açıkladı
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Spor 07 Haziran 2017 - 10:37
A Milli Futbol Takımı'nın uçağında gazeteci Bilal Meşe'ye fiziki ve sözlü saldırıda bulunan Arda Turan, milli takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı.