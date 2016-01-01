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Teknoloji 07 Haziran 2017 - 10:48
Bilkent Üniversitesi öğrencileri, ROKETSAN'ın desteğiyle 6 kilometreye kadar istenilen koordinatlara yük taşıyacak otonom robot geliştirdi.