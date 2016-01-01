"Avrupa kıtasını çok kötü bir gelecek bekliyor''

Son Dakika!
- Sistemi ülkenin önünü açmak için getiriyoruz- 13:22
- Büyük operasyon tamamlandı- 12:35
- Fitne odaklarına karşı çok uyanık olmalıyız- 12:28
- FETÖ'nün Ankara yapılanmasına operasyon- 10:39
- Siyasi istikrarı olan bir Türkiye istemiyorlar- 10:24
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri el Sabah'ı karşıladı- 22:48
- Bağdat'ta bombalı saldırı- 22:10
- Nazi benzetmesi Merkel'in zoruna gitmiş- 22:06
- Çavuşoğlu ABD'ye gidiyor! gündem DEAŞ ile mücadele- 21:57
- Rusya-YPG anlaştı iddiasına Türkiye'den ilk açıklama- 20:16
Siyaset 21 Mart 2017 - 10:52
- ''Türkiye'yi istedikleri gibi idare edebilecekleri...
- İstiklal marşı duyulunca hayat durdu
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan stat müjdesi
- Kulağından filizlenmiş buğday çıktı
- "Duyduk duymadık demedi"
- 'Ellerindeki resimlerle konvoyumda beni aramışlar'
- Bakan Bozdağ'dan Almanya Adalet Bakanı Maas'a cevap
- Artık Avrupa bile siyasetini Türkiye'ye göre...
- Teröristlerin taciz ateşine verilen karşılık...
- Şehitler Abidesi gece de görülmeye değer
- Bakan Kaya Hollanda'da yaşananları anlattı
- Milli Savunma Bakanı Işık'tan S-400 açıklaması
- Faşizmin ruhu Avrupa sokaklarında kol geziyor
- İlk şehidin eşi '15 Temmuz'u anlattı
- 'Babaanne projesi'nde maaş hakkı kazananlar...
- Mardin'de terör saldırısı
- "Kimin için yaralandıysanız gidin tedavinizi o...
- Yerli "drone savara" 5 ülke talip
- Fırat Kalkanı'nın "vurucu gücü"
- Hollanda polisi Bakan Kaya'yı böyle tehdit etti
- Erdoğan-Putin görüşmesi
- Diyarbakır'daki terör operasyonu
- Bozuk pusulayla gemi ya batar ya da karaya oturur
- Kütahya'nın idarecilerinden "İstiklal Marşı" klibi...
- Başbakan Yıldırım, uçakta kız istedi
- Mısır'da 3 bin 300 yıllık heykeller bulundu
- Lice ve Genç'te PKK'lı teröristlere büyük darbe
- Rakka operasyonu konusunda verilmiş nihai bir karar...
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davasında...
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davasında...