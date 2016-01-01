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Video / Dünya / Ayrım Duvarı'nda Trump grafitisi
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Dünya 05 Ağustos 2017 - 10:21
İsrail tarafından inşa edilen Ayrım Duvarı'nın Beytüllahim tarafındaki kısmına ABD Başkanı Donald Trump grafitileri çizildi.