Bakan Bozdağ'dan Almanya Adalet Bakanı Maas'a cevap

Son Dakika!
- Hani nerede demokrasi, hani nerede insan hakları?- 16:04
- Bundan sonra bizim de uçuş yasağımız var- 16:00
- Beşiktaş'ın çeyrek finaldeki rakibi belli oldu- 15:55
- ABD kabul etti: Halep'teki camiyi vurmuş olabiliriz- 09:16
- Beşiktaş çeyrek finalde!- 22:55
- ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Türkiye'ye gelecek- 22:09
- Namaz vaktinde camiye hava saldırısı: 58 kişi hayatını kaybetti- 22:02
- Haddini aşan Deniz Baykal'a hükümetten ilk cevap- 20:13
- Almanya tahrik ediyor! bir skandal karar daha- 20:06
- Etna Yanardağı patladı: 10 yaralı- 20:02
Gündem 17 Mart 2017 - 16:06
- Artık Avrupa bile siyasetini Türkiye'ye göre...
- Teröristlerin taciz ateşine verilen karşılık...
- Şehitler Abidesi gece de görülmeye değer
- Bakan Kaya Hollanda'da yaşananları anlattı
- Milli Savunma Bakanı Işık'tan S-400 açıklaması
- Faşizmin ruhu Avrupa sokaklarında kol geziyor
- İlk şehidin eşi '15 Temmuz'u anlattı
- 'Babaanne projesi'nde maaş hakkı kazananlar...
- Mardin'de terör saldırısı
- "Kimin için yaralandıysanız gidin tedavinizi o...
- Yerli "drone savara" 5 ülke talip
- Fırat Kalkanı'nın "vurucu gücü"
- Hollanda polisi Bakan Kaya'yı böyle tehdit etti
- Erdoğan-Putin görüşmesi
- Diyarbakır'daki terör operasyonu
- Bozuk pusulayla gemi ya batar ya da karaya oturur
- Kütahya'nın idarecilerinden "İstiklal Marşı" klibi...
- Başbakan Yıldırım, uçakta kız istedi
- Mısır'da 3 bin 300 yıllık heykeller bulundu
- Lice ve Genç'te PKK'lı teröristlere büyük darbe
- Rakka operasyonu konusunda verilmiş nihai bir karar...
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davasında...
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davasında...
- Başbakan Yıldırım: "16 Nisan yeni bir diriliş yeni...
- Karadeniz ve Akdeniz'de sondaj hamlelerimiz olacak
- Medeni dünyanın ortasında 9 bin çocuk nasıl...
- Terör Örgütüne Hava Harekatı
- Tedavisi tamamlanan puhu doğaya bırakıldı
- Kadim başkentte atlı zabıtalar işbaşında
- Türkiye'de her alanda topyekun bir seferberliğe...