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Video / Dünya / Bangladeş'e geçen Arakanlı Müslüman sayısı 146 bine ulaştı
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Dünya 07 Eylül 2017 - 09:33
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Myanmar'ın Arakan eyaletinde ordu ve Budist milliyetçilerin saldırılarından kaçarak Bangladeş'e ulaşan Arakanlı Müslümanların sayısının 146 bine ulaştığını açıkladı.