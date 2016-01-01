Son Dakika!
Video / Gündem / Başbakan Binali Yıldırım'ın 15 Temmuz Darbe Gecesi Yaptığı Konuşma
0
Gündem 27 Aralık 2016 - 10:22
Başbakan Binali Yıldırım'ın 15 Temmuz Darbe Gecesi Yaptığı Konuşma