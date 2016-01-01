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Video / Gündem / Başbakan Yardımcısı Akdağ, Arakanlı Müslümanların bulunduğu kampı ziyaret etti
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Gündem 27 Eylül 2017 - 14:32
Başbakan Yardımcısı Akdağ, Arakanlı Müslümanların bulunduğu kampı ziyaret etti