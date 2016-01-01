Başbakan Yıldırım: "16 Nisan yeni bir diriliş yeni bir yükseliş olacak"

Son Dakika!
- Lice ve Genç'te PKK'lı teröristlere büyük darbe- 15:37
- Akkuyu NGS, inşaat ve üretim lisansı için başvuruda bulundu- 15:23
- Ezanı yasağı kabul edilemez- 14:13
- Erdoğan'a suikast girişimi davasında Gülen'in iadesi istendi- 13:46
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Hollanda'ya ziyaret uyarısı- 13:18
- Doğu Afrika'da milyonlarca kişi açlığın pençesinde- 13:06
- Terör mağduru esnafa ödeme yapılacak- 13:00
- Hatay'a düşen uçağın enkazı kaldırıldı- 12:48
- Vatandaşlar suikast girişimi sanıklarına ip attı- 12:43
- FETÖ kaçak akaryakıttan himmet almış- 12:23
Gündem 09 Mart 2017 - 14:27
- Lice ve Genç'te PKK'lı teröristlere büyük darbe
- Rakka operasyonu konusunda verilmiş nihai bir karar...
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davasında...
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davasında...
- Karadeniz ve Akdeniz'de sondaj hamlelerimiz olacak
- Medeni dünyanın ortasında 9 bin çocuk nasıl...
- Terör Örgütüne Hava Harekatı
- Tedavisi tamamlanan puhu doğaya bırakıldı
- Kadim başkentte atlı zabıtalar işbaşında
- Türkiye'de her alanda topyekun bir seferberliğe...
- Makam aracı çalan hırsız yakalandı
- Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na cevap
- ÖSO, Bab'da PYD'den iki köyü ele geçirdi
- Danimarka'da gençlerle polis çatıştı
- Adana'da FETÖ operasyonu: 25 gözaltı
- Azerbaycan, Ermenistan'ın karargah olarak kullandığı...
- 'KOBİ kredisi başvurularının toplamı 770 bin 976...
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atılan başlık...
- İdlib'de 13 ölü, 30 kişi enkaz altında
- 'Sağlıkta Dönüşüm'de yeni dönem başlıyor
- DEAŞ'a karşı YPG-PKK ile hareket etmek yılanla yatağa...
- Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışma
- Malcolm X ölümünün 52. yılında anıldı
- Siyaset eğer dürüst yapılırsa, millet sizi bir...
- AA Bab'daki DEAŞ tünellerine girdi
- 15 Temmuz direnişini heykelle anlattı
- Kadın terörist taksi kamerasında
- "Türkiye'nin en büyük konut projesi" güneydoğuda...
- Beer-Sheva'da Osmanlı izleri
- Adliyede yakalananlar görenleri şaşırttı