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Video / Gündem / Başbakan Yıldırım: "Dünya, DEAŞ'la yalandan mücadele ediyor"
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Gündem 03 Ocak 2017 - 14:27
Başbakan Yıldırım: "Dünya, DEAŞ'la yalandan mücadele ediyor"