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Video / Gündem / Başbakan Yıldırım: Sizler bizim Fırat Kalkanı'ndaki kahramanlarımızsınız
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Gündem 02 Ocak 2017 - 10:54
Başbakan Yıldırım: Sizler bizim Fırat Kalkanı'ndaki kahramanlarımızsınız