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Video / Gündem / Başbakan Yıldırım, teravih namazı sonrası vatandaşlar ile sohbet etti
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Gündem 21 Haziran 2017 - 11:39
Başbakan Yıldırım, Ümraniye'de teravih namazının ardından vatandaşlarla çay içip, sohbet etti.