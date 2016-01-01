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Video / Gündem / Başbakan Yıldırım: Ümit ederiz ki ateşkes acıların son bulması için başlangıç olur
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Gündem 30 Aralık 2016 - 10:25
Başbakan Yıldırım: Ümit ederiz ki ateşkes acıların son bulması için başlangıç olur