Son Dakika!
Video / Gündem / Başbakan Yıldırım, yaralanan Fatih Şahin'i Güven Hastahanesinde ziyaret etti
0
Gündem 12 Ocak 2017 - 10:50
Başbakan Yıldırım, yaralanan Fatih Şahin'i Güven Hastahanesinde ziyaret etti