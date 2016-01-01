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Video / Gündem / Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na tepki
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Gündem 08 Ağustos 2017 - 18:08
Başbakan Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Alman medyasına yaptığı açıklamalara tepki göstererek, "Bırakın bir parti başkanını, herhangi bir vatandaş kendi memleketi için böyle laflar eder mi?" dedi.