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Dünya 05 Ağustos 2017 - 10:17
Batı Şeria'nın El-Halil kenti batısındaki Dura beldesinde toplanan bir grup Filistinli, İsrail tarafından beldede inşa edilen gözetleme kulesini protesto etti.