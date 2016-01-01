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Video / Gündem / Bayram trafiğine sıkı denetim
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Gündem 23 Haziran 2017 - 11:03
Ramazan Bayramı süresince vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerinin sağlanması ve ölümlü trafik kaza sayısının azaltılması amacıyla yoğun trafik denetimleri gerçekleştirilecek.