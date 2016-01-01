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Video / Spor / Beşiktaş, Pepe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
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Spor 06 Temmuz 2017 - 14:20
Beşiktaş, Portekizli futbolcu Kepler Laveran Lima Ferreira'nın (Pepe) imza törenini gerçekleştirdi.