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Video / Gündem / Bir haftada 53 terörist etkisiz hale getirildi
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Gündem 23 Haziran 2017 - 10:57
Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Bingöl, Elazığ ve Siirt'te son bir haftada düzenlenen operasyonlarda üçü lider kadroda yer alan ve aranan teröristler listesinde bulunan toplam 53 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.