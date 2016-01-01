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Video / Gündem / Bir terör örgütüne verilen silah tüm insanlığa karşı kullanılabilir
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Gündem 31 Mayıs 2017 - 15:03
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin PKK terör örgütünün Suriye kolu olan PYD/YPG'ye silah, mühimmat ve araç sevkıyatı yapmasına ilişkin, "Bir terör örgütüne verilen silah, sadece Türkiye'ye karşı değil tüm insanlığa karşı kullanılabilir." dedi.