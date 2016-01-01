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Video / Gündem / Bizim aradığımız adalet, 250 şehidimizin kanıdır
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Gündem 21 Haziran 2017 - 11:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafla bir araya geldiği iftarda yaptığı konuşmada,"Birilerinin elinde kartonlarla yürüyerek, adalet araması gibi değil bizim aradığımız adalet. Bizim aradığımız adalet, 250 şehidimizin kanıdır." dedi.