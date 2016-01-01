Buz tutan barajdaki minare ilgi çekiyor

Son Dakika!
- Yılbaşında bu yollar trafiğe kapalı- 22:08
- Ban Ki-mun BM'ye veda etti- 21:54
- 'ByLock' kullanan 100 asker tutuklandı- 21:39
- SGK, belge teslim ve borç ödeme sürelerini uzattı- 21:25
- AYM'deki FETÖ soruşturması tamamlandı! İşte karar- 21:22
- Google’da en çok arananlar açıklandı- 20:56
- Rusya, BMGK'dan ateşkese destek istedi! Bugün toplanıyorlar- 20:52
- 94 derneğin faaliyetleri durduruldu- 20:47
- TRT'de çalışan 29 kişi tutuklandı- 20:42
- Rejim yanlısı terörist gruplar ateşkesi ihlal ediyor- 20:39
Gündem 30 Aralık 2016 - 10:37
- Başbakan Yıldırım emeklilere ödenecek promosyon...
- Oğlunun dilinden Mustafa Kutlu'dan ödül mektubu
- Galericilerin ÖTV kararı piyasayı canlandırdı
- Halepli aileyi donmaktan Mehmetçik kurtardı
- Yangınlara aile boyu müdahale
- Ekmek Parası "İpin Ucu"nda
- Moskova’da buzdan heykeller
- Başbakan Yıldırım, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi...
- Başbakan Yıldırım: Ümit ederiz ki ateşkes acıların...
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ateşkesin hayırlara vesile...
- Kanada'da yaşayan Cami Amca'nın şehadet arzusu
- İngiliz uçak gemisi Aliağa'da sökülecek
- İstanbul’da fırtına hayatı olumsuz etkiliyor
- Küçük Livanur rüyasındaki bisiklete kavuştu
- Bir tas çorbayla evsizlere umut oluyorlar
- PKK'nın kaçırdığı kız çocuğu yaşadıklarını anlattı...
- YGS başvuruları için kamu spotu
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kusura bakmayın, biz bunu...
- Kışla mücadele çalışmaları AKOM'dan koordine edilecek...
- Yeni asgari ücret belli oldu
- Şehitlerin hatıraları takvim yapraklarında yaşatılacak...
- "El Bab'da Çanakkale ruhu sergileniyor"
- Kaportacı, hurdacı, işsiz gençleri şampiyon yaptı
- Doğadan sanat
- Ne "gezen"i ne "organik"i ille de "kahverengi"si
- Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci: 2017 yılı 2016'dan...
- Cumhurbaşkanı Erdoğan:''Kültür sanat konusunda da...
- İki saatte üç vakit namaz kılıyorlar
- Yapışık parmaklı çocuğa hayırseverler sahip...
- ÖSO, Bab çevresindeki mayınları temizliyor