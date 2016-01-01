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Yaşam 22 Haziran 2017 - 10:24
Çanakkale'de öğle saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden yağışın ardından çıkan gökkuşağı boğazın üzerinde güzel görüntü oluşturdu.