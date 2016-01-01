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Video / Gündem / Cep telefonuyla ilgilenirken yolcusunu ezdi
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Gündem 08 Haziran 2017 - 15:38
Muğla'nın Marmaris ilçesinde yolcu midibüsünün şoförünün son durakta indirdiği yaşlı kadın, sürücünün cep telefonuyla ilgilendiği sırada aracın altında kalarak yaşamını yitirdi.