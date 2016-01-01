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Video / Gündem / Çorum'da yolcu otobüsü üst geçitten düştü
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Gündem 19 Haziran 2017 - 11:19
Çorum'da yolcu otobüsünün üst geçitten düşerek devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 48 kişi yaralandı.