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Video / Gündem / Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atılan başlık terbiyesizliktir, seviyesizliktir
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Gündem 28 Şubat 2017 - 12:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atılan başlık terbiyesizliktir, seviyesizliktir