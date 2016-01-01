Son Dakika!
Video / Gündem / Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar vatana ihanet ediyorlar
0
Gündem 12 Aralık 2016 - 10:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birileri hala 'IMF ile anlaşma yapın, borç alın, ekonomik ve siyasi bakımdan yeniden bu kurumun kontrolüne girin' diye bas bas bağırabiliyor. Bunlar vatana ihanet ediyorlar." dedi.