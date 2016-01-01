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Video / Gündem / Cumhurbaşkanı Erdoğan down sendromlu çocukları unutmadı
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Gündem 22 Mart 2018 - 17:53
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla down sendromlu çocukları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.