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Video / Gündem / Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gülşah Yağmur Yazıcı ve ailesi ile görüştü
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Gündem 03 Ocak 2017 - 10:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gülşah Yağmur Yazıcı ve ailesi ile görüştü