Son Dakika!
Video / Gündem / Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşallah biz uçak gemimizi de yapacağız
0
Gündem 04 Temmuz 2017 - 10:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ülke güvenliğimiz açısından kritik önemi olan projelerin sayılarını artırarak sürdüreceğiz. Önümüzdeki senelerde sözleşmesi imzalanacak 10 adet projemiz daha var. İnşallah uçak gemimizi de yapacağız. Bunda da kararlıyız" dedi.