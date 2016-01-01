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Video / Gündem / Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırşehirli davulcular tarafından karşılandı
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Gündem 22 Haziran 2017 - 10:32
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, esnaf temsilcileri iftar programında bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, salona gelişinde Kırşehirli davulcular tarafından karşılandı.