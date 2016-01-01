Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyeli Gözyaşı ve ailesini kabul etti

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- PKK'ya 557 günde ağır darbe- 12:17
- Emeklilere banka promosyonunda sona gelindi- 10:54
- Türkiye'nin nüfusu 80 milyona dayandı! İşte güncel rakamlar- 10:12
- Türkiye'nin 2016 ihracat performansı açıklandı- 10:08
- Adana'da PKK, FETÖ ve DEAŞ'a operasyon- 09:49
- Trump yönetimi İran'ın füze denemesini BMGK'ya taşıyor- 08:48
- Trump'ın vize kısıtlamasına Obama da tepki gösterdi- 08:09
- MTV ilk taksit ödemesinde son gün- 07:31
- Isıya duyarlı yapay deri üretildi- 07:23
Gündem 31 Ocak 2017 - 18:04
- Emeklilere banka promosyonunda sona gelindi
- Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu toplandı
- Avrasya Tüneli 24 saat hizmet vermeye başladı
- FETÖ'den 94 bin 867 kamu çalışanı ihraç edildi
- Enflasyon 2017 sonunda yüzde 6,6 ile yüzde 9,4...
- İncirlik'teki darbecilere polis engeli kameralarda
- Kanada'da cami saldırısında ölenler için anma...
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz gazisinin...
- Teröre karşı yürüyen üniversiteli TBMM'de
- Oto hırsızlığı operasyonu
- Yunanistan'a kaçan darbeci askerler
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- Ülkeyi bölenlerle kol kola girmek yakışır mı...
- Ahşaba şekil vererek geçimini ve kültürünü...
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- Boğaz yasasının yeniden ele alınması, çıkartılması...
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- Çin'de dünyanın en büyük iç göç hareketi
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