Cumhurbaşkanı Erdoğan Tanzanya'da

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- Türkiye'den İsrail'e kınama- 10:21
- Bursa'da terör operasyonu- 09:52
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- Trump NAFTA'yı tekrar müzakereye açacak- 07:29
Gündem 23 Ocak 2017 - 12:37
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