Cumhurbaşkanı Erdoğan vatmanlık yaptı

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- İzmir'de büyük bir kıyım planlamışlar- 18:55
- Bir şehit haberi de Çorum'dan geldi- 18:48
- İzmir'deki saldırıya ilişkin hükümetten ilk açıklama- 17:20
- Keçiören Metrosu açıldı- 16:32
- İzmir Adliyesi yakınında terör saldırısı- 16:25
- FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin ilk karar- 15:59
- Ülkemize yönelik tehditleri kaynağında yok etmek zorundayız- 15:34
- Meteorolojiden fırtına uyarısı- 13:43
- HDP İstanbul il yöneticileri tutuklandı- 13:34
Gündem 05 Ocak 2017 - 17:12
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