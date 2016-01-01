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Video / Gündem / Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'daki Türklere çağrı
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Gündem 18 Ağustos 2017 - 15:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'daki seçimlere dikkati çekerek, "Almanya'daki bütün soydaşlarıma diyorum ki sakın bir yanlışa düşüp de bunları desteklemeyin. Bunların hepsi Türkiye düşmanıdır." dedi.